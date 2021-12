Groß-Demo läuft aus dem Ruder

Der Bielefelder Kesselbrink war am Freitagabend voller Menschen. Beobachter der Demo sagen, dass es in der Spitze bis zu 4000 Teilnehmer gewesen sein sollen. Die Polizei war von 1000 Teilnehmern ausgegangen und sprach dann von 3000.

Einige Bielefelder Kommunalpolitiker der Grünen sprechen von einem „völlig chaotischen Polizeieinsatz“.

Statt der angemeldeten 1000 Demoteilnehmer waren mehr als dreimal so viele in der Bielefelder City erschienen, um auf dem Kesselbrink gegen die geltenden Corona-Regeln zu de­monstrieren. In sozialen Me­dien ist sogar von bis zu 4000 Teilnehmern die Rede.

Auch vereinzelte christliche Gruppen zählen zu den Gegnern der staatlichen Corona-Maßnahmen. Foto: Thomas F. Starke

Lichterketten dominierten das zunächst friedliche Geschehen, bei dem allerdings größtenteils weder Masken getragen noch Sicherheitsabstände eingehalten wurden. Zu tumultartigen Szenen kam es, nachdem der Veranstalter die Demonstration abgesagt hatte.

Zuvor hatte das Ordnungsamt der Stadt eine Zugangsbeschränkung auf Basis der Corona-Schutzverordnung angeordnet: Nur immunisierte oder getestete Personen durften an der Versammlung teilnehmen.

Demonstranten gegen Polizeisperren

Trotz des verstärkten Polizeiaufgebots, unter anderem mit Einsatzhundertschaften, gelang es einem Großteil der Demonstranten, ohne Polizeibegleitung den zentralen Platz zu verlassen und vom Kesselbrink aus durch die Straßen zu ziehen. Eine Gruppe wollte auf den Weihnachtsmarkt drängen, was die Polizisten verhindern konnten. Es kam wiederholt zu Handgreiflichkeiten, weil immer wieder Demonstranten versuchten, die Polizeiabsperrungen zu überwinden.

Teilnehmer skandieren: "Keine Diktatur"

Obwohl die Demonstration abgesagt worden war, liefen die Gruppen gut zwei Stunden lang durch die Stadt und riefen Parolen wie „Friede, Freiheit, keine Diktatur“, „Widerstand, Widerstand“ oder „SS, SA, Polizei“. Auch die deutsche Nationalhymne wurde angestimmt. Bereits am 3. Dezember waren Gegner der Corona-Politik in Bielefeld zusammengekommen. Statt der erwarteten 150 Teilnehmer waren es 1500. Weitere Kundgebungen sind angekündigt: Die Gruppierung „Bielefeld steht auf“ nennt im Messengerdienst Telegram den 7. Januar als nächsten Demo-Termin.

Demonstrationen am 24. und 31. Dezember?

Laut wurden auf Telegram auch Forderungen, bereits am 24. Dezember und 31. Dezember erneut auf die Straße zu gehen. Telegram ist der bevorzugte Kommunikationsweg der so genannten Querdenker-Szene. Die Zahl der Mitglieder in der Bielefelder Gruppe hat sich seit der ersten De­monstration verfünffacht und liegt jetzt bei mehr als 3300. Allein am vergangenen Freitag haben sich Dutzende Menschen „Bielefeld steht auf“ angeschlossen.

Aus fast allen gesellschaftlichen Milieus, hier muslimische Frauen, kamen die Teilnehmer der Demonstration. Foto: Thomas F. Starke

Indes stellt sich die Gruppe der Demonstranten ge­gen die geltenden Corona-Regeln als heterogen dar. Die Polizei identifizierte ei­nen bekannten Rechtsextremisten auf dem zentralen Versammlungsplatz, wollte aber angesichts der Größe der Veranstaltung nicht ausschließen, dass weitere Rechtsextreme dabei waren. Beobachter aus dem linksextremen Spektrum wollen zehn Teilnehmer aus dem rechtsextremen Milieu ausgemacht haben.

Eine Gegendemonstration war für Freitag von Bielefelder Linksautonomen angemeldet, aber kurzfristig wieder abgesagt worden. Stattdessen kam es am Kesselbrink zu einer Eilversammlung „Gegen Polizeiwillkür“ aus diesem Spektrum.