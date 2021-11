Großbrand in Bielefelder Industriebetrieb

Etwa 100 Kräfte an der Bornholmstraße in Bielefeld-Brake im Einsatz - starke Rauchentwicklung - Chemieexperte vor Ort

Bielefeld

Feueralarm an der Bornholmstraße in Brake: Dort hat es am frühen Montagmorgen in einem Betrieb für Aluminiumveredelung gebrannt. Verletzt wurde niemand.



Von Christian Müller