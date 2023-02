Großbrand: Kripo schaltet Experten ein

Ursache zum Feuer an der Heeper Straße in Bielefeld weiterhin unbekannt

Bielefeld

Nach dem verheerenden Feuer vom Wochenende im Acht-Parteien-Haus an der Heeper Straße 171 soll nun ein Sachverständiger mit Kripoermittlern nach der weiterhin unbekannten Brandursache suchen. Wie Polizeisprecher Michael Kötter auf Anfrage bestätigte, werde der Experte noch in dieser Woche in Bielefeld erwartet.

Von Jens Heinze