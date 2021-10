Große Ehrung für den „Außenminister“

Bielefeld

Peter Lawson (65) habe nach rechts und links geguckt und seine Ärmel hochgekrempelt, um was zu machen, sagte Oberbürgermeister (OB) Pit Clausen in der guten Stube des Alten Rathauses, dem Nahariya-Raum. „Macher“ Lawson, inzwischen seit vier Jahren Rentner, erfuhr am Mittwoch die Würdigung für sein großes ehrenamtliches Engagement. Der OB überreichte dem gebürtigen Briten die Verdienstmedaille am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik.

Jens Heinze