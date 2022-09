Große Niederlagen und kleine Triumphe

Bielefeld

In dieser Schlacht gibt es nur Verlierer: Sie sind am Boden, all' ihrer Illusionen beraubt. Zwei Paare, die auf der Stadttheaterbühne ihre schmutzige Wäsche waschen und daraus ein Fest für die beteiligten Schauspieler machen - das ist die Inszenierung von Edward Albees Ehekrieg „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“. Bei der Premiere bedankte sich das Publikum mit lang anhaltendem Applaus und vereinzelten Bravo-Rufen.

Von Burgit Hörttrich