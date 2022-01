Große Ölspur auf der A2 bei Bielefeld

Die Bielefelder Feuerwehr bereinigt die Autobahn seit dem Mittag von einer Ölspur. Es staut sich hinter dem Anschluss Bielefeld-Ost in Richtung Hannover.

Die Ölspur ist der Leitstelle in Bielefeld am Sonntag gegen 12 Uhr gemeldet worden. Ein Autofahrer bemerkte an seinem Mercedes den Verlust von Betriebsstoffen. Weshalb ist noch unklar. Die Berufsfeuerwehr ist mit ihren Öl-Gerätewagen und der Löschabteilung Hillegossen im Einsatz.

Für die Reinigungsarbeiten sperrten Autobahnpolizisten den rechten und mittleren Fahrstreifen. Es staut sich auf rund vier Kilometern Länge. Das teilte die Polizei über Twitter und den Verkehrsdiensten mit.

Die Autobahnpolizei warnt weiterhin vor Staugefahr und bittet Verkehrsteilnehmer langsam an der Gefahrstelle zu fahren, sowie um Vorsicht beim Überholen.

Der beschädigte Mercedes muss abgeschleppt werden, das Ölbindemittel nimmt eine Kehrmaschine auf. Die Autobahn wird gegen 14.30 Uhr wieder frei befahrbar sein, so ein Sprecher der Polizei.