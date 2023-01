Auf dem Gelände der Bielefelder Papierfabrik Mitsubishi Papers in Hillegossen ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Mitarbeiter hatten Rauchgase eingeatmet.

Papiermaschine in Flammen - mehrere Mitarbeiter betroffen

Die Brandbekämpfer wurden gegen 22 Uhr über das Brandereignis informiert. In einer Produktionshalle war an einer Papiermaschine ein Feuer ausgebrochen. Die Mitarbeiter brachten sich in Sicherheit.