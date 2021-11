Großer Andrang beim mobilen Impfen

Es dürfte an steigenden Corona-Infektionszahlen, vermehrten Impfdurchbrüchen und der Erwartung strengerer Regeln im Alltag liegen, dass die mobilen Impfangebote in Bielefeld verstärkt genutzt werden. Dort bildeten sich Samstag und Sonntag teils lange Schlangen.

ASB muss Kapazitäten in Bielefeld kurzfristig erweitern

Am Samstag auf dem Marktkauf-Parkplatz in Oldentrup und Sonntag auf dem Verkehrsübungsgelände in Sennestadt bildeten sich lange Schlangen vor den Impfmobilen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). „Es ist sehr viel los“, sagte ASB-Geschäftsführer Ingo Schlotterbeck dem WESTFALEN-BLATT.