Großer Andrang in den Bielefelder Bädern

Bielefeld

Mit dem Ende der heißen Tage endet am kommenden Wochenende auch die Saison in sechs der sieben Freibäder der Stadt. Am Sonntag, 4. September, öffnen das Senner Waldbad, das Naturbad Brackwede und die Freibäder in Gadderbaum, Schröttinghausen, Dornberg und Hillegossen das letzte Mal in dieser Saison.