Großes Bauprojekt in Bielefeld-Babenhausen

Das Baugebiet an der Babenhauser Straße neben dem Hof Dißmann wächst weiter. Die EleganzBau GmbH aus dem lippischen Lage errichtet dort als Bauträger zehn Reihenhäuser und investiert fünf Millionen Euro in das Projekt. Baubeginn soll im Mai sein, die ersten Häuser sollen ab Mitte des kommenden Jahres bezugsfertig sein.

„Die Baugenehmigung ist erteilt, in sechs bis acht Wochen geht es los“, sagte Andreas Kaup von der Volksbank-Tochter Geno Immobilien, die den Vertrieb der Häuser übernimmt. Bereits jetzt gebe es ein großes Interesse an den Reihenhäusern, „und die ersten festen Zusagen deuten sich an“, so Kaup.