Großes Nahversorgungszentrum im Bielefelder Süden eröffnet

Bielefeld

Die Vorbereitung und Planung haben fast acht Jahre gedauert, in der Politik war teils heftig um das Projekt gerungen worden. Jetzt ist das neue Nahversorgungszentrum in Senne fast fertig. An diesem Mittwoch haben der Rewe-Markt und die Bäckerei Hensel ihre Standorte in dem Großkomplex an der Ecke Windelsbleicher/ Friedrichsdorfer Straße eröffnet.

Von Hendrik Uffmann