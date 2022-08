Größte Pyramide in NRW auf Bielefelder Weihnachtsmarkt

Bielefeld

Die imposante Weihnachtspyramide in Bad Salzuflen misst zwölf Meter. Das Paderborner Exemplar ist acht Meter höher. In Bielefeld soll zum Weihnachtsmarkt Ende November eine noch größere und schönere aufgestellt werden. Mehr als 20 Meter groß wird das Schmuckstück nach Fertigstellung sein. Es ist somit die größte Weihnachtspyramide in ganz Nordrhein-Westfalen – mindestens.

Von André Best