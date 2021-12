Groteske des Lebens

Na-nana-nü-aha – da-dada-da – ha-ha. Für ein deutsches Theater ist diese Form der Artikulation eher ungewöhnlich. Die fünf Schauspielerinnen, die in „Mensch.Wie“ agieren, bedienen sich eher eines exotischen Scat-Gesangs sowie rhythmisch-perkussiver Elemente, denn der Sprache. Und wenn, dann in sich wiederholenden, beschleunigenden Loops, ähnlich einem Accelerando. Überhaupt: Da ist viel Musik und spielerische Leichtigkeit drin, in dem neuen Stück des Theaterlabors.

Podeste in unterschiedlichen Größen können immer neu angeordnet werden und verweisen auf neue Konstellationen.

Bisweilen auch eine Stilisierung, die an die Commedia dell arte denken lässt, also an ein Theater, das dem Schauspieler und dem Ensemble dient und nicht dem Autor oder dem Text. Das szenische Wirkung anstrebt und nicht Probleme aufwirft und Gehalt vertieft. Das Typen darstellt und nicht Individuen und ihre Entwicklung. Das moralisch indifferent ist und nicht Werte vermittelt und belehrt.

Eigentlich verwunderlich bei der Ernsthaftigkeit des Stoffs, fragt die Neuproduktion doch nach dem Menschsein mit seinem selbstvernichtenden Verhaltensrepertoire schlechthin. Ausgehend von den Schriften Hannah Arendts und Christa Wolfs Erzählung Kassandra befasst sich das Stück unter der Regie von Indira Heidemann mit den Elementen und Ursprüngen von Macht und Gewalt.

Eine spartenübergreifende Performance

Doch anstelle einer narrativen Erzählung erwartet den Zuschauer eine nahezu spartenübergreifende Performance, die stark mit Rhythmus, Geräusch, Körperlichkeit und visuellen Bildern arbeitet und die bei aller Verspielt- und vordergründigen Albernheit in der Summe Nachdenklich stimmt.

Imaginiert die Monotonie der Wiederholung doch, dass es kein Entrinnen gibt aus dem zerstörerischen System Mensch. Die Seherin Kassandra sieht das Unheil der Trojaner voraus – und auf dem Gesicht einer Schauspielerin zeichnet sich stumm, aber eindringlich über Minuten das Grauen ab. Derweil geht der Wahnsinn des Lebens weiter. Immer gleich und nur unwesentlich variiert.

Verschiebbare Podeste (Bühne Marie-Pascale Gräbener, Ralf Bensel) bieten zwar immer neue äußere Konstellationen an, doch an der Groteske des Lebens ändert sich nichts. So gelingt den Schauspielerinnen Jana Glawe, Christin Kirsch, Hannah Löwer, Isabel Remer und Stefanie Taubert die Darstellung einer verzerrten Wirklichkeit, die auf paradox erscheinende Weise Grauenvolles und Missgestaltetes mit komischen Zügen verbindet.

Das Ganze gipfelt in einer knallenden, ans Publikum gerichteten Schmeichelei: „Die Existenz Ihrer Art wird ja durch Ihr eigenes Verhalten aufs Spiel gesetzt. Dass Sie dennoch leben, ist außergewöhnlich, absolut großartig.“

Absolut großartig ist auch das perfekte Zusammenspiel der performativen Elemente.

Weitere Vorstellungen finden am 10., 11. und 12. Dezember jeweils um 20 Uhr im Theaterlabor statt. Karten unter Telefon 0521/287856.