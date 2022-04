Grundschule auf dem Sportplatz

Bielefeld

Die neue Grundschule in Sennestadt soll auf dem Gelände des Schulzentrums Wintersheide, südlich der bestehenden Sporthalle entstehen. Zumindest ist das der favorisierte Standort nach einer Machbarkeitsstudie, die in der nächsten Bezirksvertretersitzung diskutiert wird. In der bevorzugten Variante des Architekturbüros Crayen Bergedieck Klasing entsteht die in Sennestadt dringend benötigte vierte Grundschule auf dem Areal des jetzigen Sportplatzes, der dann in den südwestlichen Bereich verlegt und neu angelegt werden müsste.

Von Kerstin Sewöster