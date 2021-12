Nach OWD-Unfall: Grundschule startet Spendenaktion für die Familie

Der Tod einer 32-jährigen Mutter bei einem Verkehrsunfall auf dem Ostwestfalendamm hat in Bielefeld große Trauer und Betroffenheit ausgelöst. Die junge Frau hinterlässt ihren Mann und zwei Kinder. Unterstützung erfährt die Familie nun durch die Grundschule Milse, deren Förderverein eine Spendenaktion zugunsten der Hinterbliebenen gestartet hat.

32-jährige Mutter kam in Bielefeld ums Leben

Der Tod der 32-jährigen Mutter hat in der Grundschule Milse große Trauer ausgelöst.

„Durch den tragischen Autounfall am Montag verlor eine Familie unserer Schulgemeinschaft ihre Mutter und Ehefrau“, heißt es auf der Homepage der Schule. Niemand könne ermessen, was dieser Verlust für den hinterbliebenen Vater und die beiden Söhne bedeute. „Wir als Schulgemeinde stehen zusammen und möchten die Familie durch eine Spendenaktion des Fördervereins der Grundschule Milse unterstützen“, so der Aufruf.

Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ wolle die Schulgemeinde helfen. Anstelle freundlich zugedachter Kranz- oder Blumenspenden bitte man um diese Spende. Es sei auch möglich, Bargeld im Schulbüro abzugeben, welches direkt weitergeleitet werde. Da es sich um eine private Sammlung handele, könnten keine Spendenquittungen ausgestellt werden.

Unter https://grundschule-milse.de/ gibt es einen Link für eine Spende via PayPal.