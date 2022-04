Grüne für zwei neue Windräder

Etwa 8000 Haushalte gibt es im Stadtbezirk Jöllenbeck. Würden zusätzlich zu den zwei Windkraftanlagen und den vier Photovoltaikanlagen, die es in diesem Bereich schon gibt, noch zwei weitere Windräder und die geplante Photovoltaikanlage „Solarpark Deponie Schiefe Breede“ hinzu kommen, dann könnten diese rechnerisch alle Haushalte im Stadtbezirk komplett mit Strom versorgen. Das sagen die Grünen – und machen sich aktuell dafür stark, dass zwei neue Windräder nördlich der Bargholzstraße gebaut werden – gegenüber der Anlage, die dort seit 2003 Strom erzeugt.

Potenzialfläche an der Jöllenbecker Bargholzstraße in Bielefeld soll genutzt werden

Gegenüber des schon stehenden Windrades an der Bargholzstraße in Jöllenbeck könnten zwei weitere Anlagen entstehen, sagen (von links) Klaus Feurich, Reinhard Heinrich, Jens Julkowski-Keppler, Rainer Kronshage, Klaus Rees und Romy Mamerow von den Grünen.

Damals hatte es jedoch viel Streit gegeben um das Windrad, hatte sich die Bürgerinitiative „Jö sagt Nö“ gegen den Bau gewehrt. Doch inzwischen gebe es eine viel größere Akzeptanz für Windenergie, sagt Klaus Feurich, Grünen-Vertreter in der Bezirksvertretung Jöllenbeck und umweltpolitischer Sprecher der Bielefelder Grünen. „Die Diskussionsgrundlage hat sich geändert. Die Bereitschaft in der Bevölkerung, über Windkraft nachzudenken, ist viel größer“, erklärt auch Jens Julkowski-Keppler, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Stadtrat. Und angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Debatte um die Energieversorgung werde deutlich, wie notwendig regenerative Energien sind, ergänzt Klaus Feurich.