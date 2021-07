„Grüne spalten Stadtgesellschaft“

„Trotz massiver Kritik aus weiten Teilen der Bevölkerung beharren die Grünen auf ihrer ideologisch fixierten Verkehrspolitik, die einseitig das Fahrrad bevorzugt.“ Der Chef der CDU-Ratsfraktion, Ralf Nettelstroth, begründet diese Einschätzung mit den Aussagen des Vorsitzenden der grünen Ratsfraktion, Jens Julkowski-Keppler, in einem Interview mit dieser Zeitung.

Darin habe sich Julkowski-Keppler nachdrücklich dazu bekannt, in den kommenden Jahren 135 Millionen Euro für neue Radwege auszugeben und dafür 22 zusätzliche Stellen mit einem Kostenaufwand von jährlich 1,35 Millionen Euro zu schaffen. Nettelstroth: „Er nennt das ‚gleichberechtigtes Miteinander‘ aller Verkehrsteilnehmer. Das ist absolut unglaubwürdig!“

Simon Lange, Sprecher für Verkehrspolitik der CDU-Fraktion, spricht von „der nächsten Stufe der Verbotsstrategie der Grünen“ und bezieht sich auf das Gutachten eines Planungsbüros, nach dem Fahrspuren eingezogen, Parkplätze abgeschafft oder teurer gemacht und innenstadtweit Tempo 30 eingeführt werden sollen. Das Gutachten solle umgesetzt werden, so Julkowski-Keppler. Lange: „Das hat mit Mobilitätswende nichts zu tun, sondern dokumentiert vielmehr die einseitige und ideologisch fixierte Verkehrspolitik der Grünen.“

Der Co-Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Christina Osei, wirft Lange mangelndes Realitätsbewusstsein vor. Sie singe ein Loblied auf den Öffentlichen Personennahverkehr. Wenn der gestärkt werde, könnten viel mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen. „Seit elf Jahren sind die Grünen in Bielefeld an der Macht. Wo sind Park-and-Ride-Parkplätze an den Endhaltestellen der Stadtbahn? Wie soll der Takt von Bus und Bahn verkürzt werden? Dazu bleibt Frau Osei Antworten schuldig. Es bleibt nichts als Wortgeklingel.“

Für Ralf Nettelstroth dokumentiert die erneute Ablehnung eines von der CDU schon seit langem geforderten Verkehrs-Gesamtkonzeptes für Bielefeld, „dass die Grünen mit dem Kopf durch die Wand wollen. Die Autofahrer gelten generell als Bösewichte. Da spielt es keine Rolle, dass viele Menschen, wie die 120.000 Aus- und Einpendler täglich, in unserer Stadt auf das Auto angewiesen sind.“ Nettel­s­troth weiter: „Die Partei führt sich auf, als habe sie die Wahrheit gepachtet.“

Kritik von Industrie- und Handelskammer, Handwerkern, Einzelhändlern und Bürgern würde einfach ignoriert. „Mit dieser Gesinnung spalten die Grünen die Stadtgesellschaft.“ Nach dem Verständnis der CDU geht es in der Politik um den fairen Austausch von Ideen und die Bereitschaft zum Kompromiss.