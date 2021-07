Grüne wollen Fachwerkhaus in Bielefeld erhalten

Quellenhof: Offener Brief an Pastor Pohl soll Abriss verhindern

Bethel

In einem Offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Pastor Ulrich Pohl, setzen sich die Gadderbaumer Grünen für den Erhalt eines historischen Fachwerkgebäudes am Quellenhofweg ein. Nach derzeitigem Planungsstand soll es abgerissen werden und einem neuen „Haus Zuversicht“ weichen.

Von Heinz Stelte