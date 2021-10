Gruseliger „Fluch der Vogelscheuche“

Wenn zwei sich gruseln, freut sich der Dritte. Das alte Sprichwort – leicht abgewandelt – gilt noch heute. Der Dritte in diesem Fall heißt Gavin Gray und ist angehender Tischler. Monatelang hat der 22-Jährige sich auf das Halloweenfest 2021 vorbereitet, nahm dazu auch drei Wochen Urlaub.

Beim Halloween-Rundgang durch das Heeper Albtraumhaus war der „Fluch der Vogelscheuche“ am Sonntag allgegenwärtig. Hier eine Szene mit Gruselinitiator Gavin Gray (links) und der Vogelscheuche (Aaron Haaße) in der verwahrlosten Küche des Gemäuers.

Das Umfeld seines Elternhauses in Heepen, Am Vollbruch 5, ist dabei zu einem kleinen Horrorkabinett geworden – mit dem einzigen Ziel: neugierige Besucher an diesem Sonntag, 31. Oktober, zwischen 18 und 23 Uhr bei einem kostenlosen Halloween-Rundgang gehörig zu erschrecken. Danach wird alles wieder abgebaut, zum Teil entsorgt, zum Teil bis zum nächsten Gruselfest im Hof eingelagert.