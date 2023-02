Gut Wilhelmsdorf: „Die Leute rennen uns hier die Bude ein“

Bielefeld: Andrang bei Neueröffnung des Hofladens in Eckardtsheim

Die Kombination aus Bratwurst, Bio-Produkten, Jazz-Klängen und der Möglichkeit zu angeregter Unterhaltung spricht offensichtlich viele Menschen an: Nach nur einer Woche, die der Hofladen Gut Wilhelmsdorf in Eckardtsheim zur Renovierung geschlossen hatte, strömten die Kunden in Scharen zur Wiedereröffnung.

Von Markus Poch