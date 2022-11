Gute Beispiele für nachhaltige Lebensweise

Bielefeld

Zum 21. Mal hat die Stadt Bielefeld ihren Umwelt- und Klimaschutzpreis an Projekte übergeben, die nach den Worten von Pit Clausen zukunftsweisend und nachahmenswert sind. Der Oberbürgermeister überreichte die Urkunden für den mit insgesamt 5000 Euro dotierten Preis an die Fahr-Rad-AG der Martin-Niemöller-Gesamtschule und an das Obst-Arboretum von Hans-Joachim Bannier.

Von Peter Bollig