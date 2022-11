Gute Kliniken in Ostwestfalen-Lippe

Die AOK Nordwest hat den Behandlungserfolg der Kliniken in Westfalen-Lippe bei insgesamt 13 Operationsarten untersucht und die Häuser mit überdurchschnittlich guten Ergebnissen in einer Sonderauswertung veröffentlicht. In neun dieser Kategorien finden sich Krankenhäuser aus Ostwestfalen-Lippe.

Basis der Auswertung sind Abrechnungsdaten der Krankenhäuser zu Behandlungen bei Versicherten der AOK Nordwest. Das Besonder sei, dass die Qualität einer Behandlung langfristig über den Tag der Entlassung hinaus gemessen werde. Alle OWL-Kliniken, die bei der der jeweiligen Operationsmethode besonders gut abgeschnitten haben, finden sich in Aufstellung oben (in Klammern die jeweils ausgewerteten Standorte). Die Reihenfolge innerhalb der Rubriken bedeutet kein Ranking – alle Häuser sind hier überdurchschnittlich.

„Es gibt deutliche Unterschiede bei den Behandlungsergebnissen in einzelnen Krankenhäusern“, heißt es in einer Mitteilung der AOK Nordwest zu der Auswertung. So hätten sich beim Herzklappen-Ersatz mit einer Aortenklappen-Implantation (TAVI) bei der Häufigkeit von Herzinfarkten und Schlaganfällen innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff „große Spannen“ gezeigt, obwohl dieses Verfahren bereits auf wenige Kliniken in Westfalen-Lippe konzentriert sei. Nach der Auswertung von 1159 Fällen erreichte hier einzig das St.-Johannes-Hospital in Dortmund überdurchschnittliche Ergebnisse.

Diese OWL-Kliniken haben besonders gut abgeschnitten Foto: Blinddarmentfernung

Franziskus-Hospital Bielefeld

Mathilden-Hospital Herford

St. Vinzenz-Hospital Rheda-Wiedenbrück

Klinikum Bielefeld (Mitte, Rosenhöhe, Halle)

Klinikum Lippe (Detmold, Lemgo)



Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen

Lukas-Krankenhaus Bünde

Klinikum Gütersloh

St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn

St. Josefs-Krankenhaus Salzkotten

Helios-Klinikum Warburg



Operation bei gutartiger Prostatavergrößerung

Klinikum Gütersloh



Therapeutischer Herzkatheter

Klinikum Lippe (Detmold, Lemgo)



Künstliches Hüftgelenk (Arthrose)

Klinikum Bielefeld (Mitte, Rosenhöhe, Halle)

Sankt Elisabeth Hospital Gütersloh

Klinikum Herford

Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn



Gelenkersatz Knie (Arthrose)

Klinikum Bielefeld (Mitte, Rosenhöhe, Halle)

Klinikum Gütersloh

Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn



Mandelentfernung

Krankenhaus Lübbecke



Oberschenkelfraktur

St. Josef Hospital Bad Driburg

Ev. Klinikum Bethel

St. Vincenz Hospital Brakel

Klinikum Bielefeld (Mitte, Rosenhöhe, Halle)

Lukas-Krankenhaus Bünde

Sankt Elisabeth Hospital Gütersloh

St. Ansgar Krankenhaus Höxter

Johannes Wesling Klinikum Minden

St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn

Krankenhaus Rahden

St. Josefs-Krankenhaus Salzkotten



Leistenbruch-Operation

Klinikum Gütersloh

St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn

St. Josefs-Krankenhaus Salzkotten ...

Größere Häuser erreichen in der Qualitätsstatistik häufig besser Ergebnisse als kleine Kliniken. Darauf verweist auch die Barmer-Ersatzkasse, die am Donnerstag eine eigene Studie vorstellte. Demnach könnten in NRW jährlich mehr als 8600 Patienten in NRW könnten jährlich von mehr Qualität bei Hüft-, Knie- und Herzoperationen profitieren und vor „Gelegenheitschirurgie“ bewahrt werden.

Dabei müssten nur wenige von ihnen geringfügig längere Fahrzeiten zur Klinik mit höherer Routine in Kauf nehmen. So könnten 99 Prozent der Knie- und Hüftoperationen sowie 80 Prozent der kardiologischen Eingriffe an Standorten mit größeren Fallzahlen und somit höherer Qualität durchgeführt werden.