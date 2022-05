„Habe mich überrumpelt gefühlt“

Bielefeld

Er sei in die Unterschrift „hineingaloppiert“, sagte ein Vertreter der Familie Meyer zu Bentrup am Mittwoch, als er sich vor dem Landgericht Bielefeld erstmals öffentlich zum Streit über den Pachtvertrag mit der Queller Tennisgemeinschaft Blau-Weiß äußerte. „Die dreißig Jahre, die in dem Vertrag stehen, wurden mir untergejubelt. Davon ist vorher nie die Rede gewesen.“

Von Philipp Körtgen