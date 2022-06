„Habe sehr viel Zeit im Theater verbracht“

Fabienne-Deniz Hammer ist die erste Künstlerin, die nach einem Jahr als Mitglied des „Bielefelder Studios“ fest in das Schauspiel-Ensemble übernommen wird. In der neuen Spielzeit ist sie zuerst in „Berlin Alexanderplatz“ (Premiere 4. September) zu sehen.

Die 25-Jährige ist dann zuerst in der Produktion „Berlin Alexanderplatz“ zu sehen, die am 4. September im Stadttheater Premiere hat. Das Spartenübergreifende am Konzept des „Bielefelder Studios“ habe ihr von Anfang an gefallen, sagt die junge Frau, die in Hamburg studiert hat.