Hagedorn übt Kritik an Pit Clausen

Bielefeld

Im Streit um den von der Bielefelder Verwaltung angeordneten Baustopp zu den Arbeiten an der SL Riding Ranch in Holtkamp übt die Bauherrin und Unternehmerin Barbara Hagedorn jetzt Kritik direkt an OB Pit Clausen. Sie wehrt sich in einer Stellungnahme gegen Clausens Darstellung, er habe mit der ursprünglichen Genehmigung nichts zu tun, die von der Stadt erst erteilt, dann wieder gestoppt wurde.

Von Gerrit Dinkels