Hallendach bei Bauarbeiten eingestürzt

Bauarbeiter (53) in Bielefeld schwer verletzt

Bielefeld

Bei Abrissarbeiten am Hallendach einer ehemaligen Tennishalle in Bielefeld-Milse ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Herunterstürzende Trümmer trafen einen Bauarbeiter (53) und verletzten ihn schwer.

Von Christian Müller