Hammer Mühle: Entscheidung vertagt

Das hatten die Parteien am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss einstimmig befürwortet und dem Rat so zur Abstimmung empfohlen. Nun will, so wurde in der Ratssitzung bekannt, die Verwaltung erst noch einmal das Gespräch mit dem Investor suchen. Der hat sich angesichts der drohenden Vereitelung seiner Pläne zwischenzeitlich in einem offenen Brief geäußert.

Planungsdezernent Gregor Moss hatte zuvor schon gewarnt. Nach der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses wollte die Verwaltung bis zur Ratssitzung eine rechtliche Einschätzung erarbeitet. Sie hat versucht zu ermitteln, inwieweit die Bauvoranfrage des Investors, der an der Mühlenstraße/Ecke Huberstraße ein fünfgeschossiges Wohnhaus (20 Einheiten) mit Gewerbe plant, möglicherweise einen Vertrauensschutz begründet. Moss zufolge bestehe die Gefahr, dass sich die Stadt Schadensersatzpflichtig macht, wenn sie die geplante Bebauung verhindert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar