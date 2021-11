Hammer Mühle: Stadt ordnet Sicherung an

Die ehemalige Gaststätte Hammer Mühle in Bielefeld ist nach dem Teilabriss einsturzgefährdet. Jetzt hat die Stadtverwaltung durchgegriffen. Die Eigentümer der Immobilie haben noch an diesem Freitag das restliche Gebäude umgehend zu sichern, weil es unkontrolliert zusammen brechen kann.

Stadtsprecherin Kristina Beermann: "Nachdem in der laufenden Woche mehrere Begutachtungen zur statischen Situation des Restgebäudes der Hammer Mühle erfolgt sind, ist das Bauamt in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde, dem LWL in Münster und einem externen Ingenieur-Büro zu dem Ergebnis gekommen, dass umgehend weitere Maßnahmen zur Reduzierung des von den Trümmern ausgehenden Gefahrenpotenzials erforderlich sind."

Es besteht aktuell das Risiko, dass die instabilen Überreste der Wände und der Dachkonstruktion bei Windböen unkontrolliert abstürzen und einen gefährlichen Trümmerschatten verursachen, sagte die Sprecherin weiter. Ein Trümmerschatten ist der Bereich, in den Trümmer herab stürzen können. In dem Areal besteht Lebensgefahr.

MEHR ZUM THEMA Teilabriss der Bielefelder Kult-Gaststätte Hammer Mühle schlägt weiter hohe Wellen Linke: Investor enteignen

Auch könnten bei einem Teileinsturz die verbliebenden Gebäudeteile der Hammer Mühle irreparabel beschädigt werden. "Zwecks kurzfristiger Sicherung des Gebäudeumfeldes hat die Stadt Bielefeld die Geschäftsführer der Tizian WohnWert Hammer Mühle GmbH am frühen Freitagmorgen aufgefordert, die losen Dachteile und Dachsteine sowie die oberen, nicht standsicheren Decken und Wandelemente abzutragen. Alle übrigen Bauteilränder sind entsprechend zu sichern", heißt es von der Stadtsprecherin.

Und weiter: "Nur dadurch kann die erforderliche Verkehrssicherung hergestellt und eine anschließende Denkmalprüfung ermöglicht werden. Das Ziel ist es, eine zeitnahe Begehung der Behörden im Erdgeschoss sowie im Keller gefahrlos zu ermöglichen."

Die Eigentümer der Hammer Mühle haben bereits bestätigt, dass die ersten Gebäudeelemente ab 13 Uhr und damit noch vor Einbruch der Dunkelheit schonend entfernt werden. Eine fachgerechte Sortierung und Entsorgung der Trümmer könnte dann in der kommenden Woche fortgeführt werden.