Handwerk spiegelt Heeper Geschichte

Neue Ausstellung des Heimat- und Geschichtsvereins Heepen wird an diesem Freitag in Bielefeld eröffnet

Dies ist nur eine der Geschichten die zeigen, wie eng Handwerk und die Handwerksbetriebe mit der Historie Heepens verbunden sind. Zu entdecken ist diese und vieles Weitere in der neuesten Ausstellung des Heimat- und Geschichtsvereins Heepen, die an diesem Freitag um 17 Uhr in den Räumen des Vereins in der Alten Vogtei eröffnet wird.