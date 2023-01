Hanna Brummel sichert sich den Hauptgewinn

Bei der Weihnachtstombola von Stiftung Solidarität und Welthaus gab's nur Gewinner: Zumindest ein Stück Traubenzucker oder eine Streichholzschachtel konnten die Teilnehmer mit nach Hause nehmen, ansonsten viele Preise, die sich rund ums Energiesparen drehten. Das Lastenrad steckte allerdings nur einmal im Lostopf. Diesen Hauptgewinn übergab Moritz Schön von der Stiftung Solidarität jetzt an Gewinnerin Hanna Brummel.

Das Lastenrad als Hauptgewinn aus der Weihnachtstombola der Stiftung Solidarität haben (von rechts) Filialleiter Michael Holzweissig und Geschäftsführer Matthias Wittich von Max-Cargobike sowie Stiftungs-Geschäftsführer Moritz Schön an Gewinnerin Hanna Brummel übergeben. Damit fahren sollen auch ihre Schwester Lisa Zeidtler (links) und deren Ehemann Marcel, die mit ihren Kindern Max (6, vorne rechts) und Lara (8) unterwegs sein werden.

Zehn Lose hatte Hanna Brummel beim Besuch des Bielefelder Weihnachtsmarktes an der Bude in der Bahnhofstraße gekauft und dabei eine glückliche Wahl getroffen. Den Hauptgewinn, ein Elektro-Lastenrad im Wert von gut 7000 Euro, hat sie jetzt beim Fachhändler Max-Cargobike an der Kreuzstraße abgeholt.