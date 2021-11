Harley-Händler beleidigt Ocak

Der Vorfall hat bundesweit Aufmerksamkeit erregt. In seiner Funktion als Jurist bei der Gewerkschaft Verdi hatte Ocak bei dem Händler für eine Mandantin eine Anfrage gestellt, die Vollmacht dafür nachgereicht. Der Händler schrieb: „Möglicherweise ist es in dem Land, aus dem Sie stammen, ja üblich, eine Vollmacht lediglich zu versichern; hier in unserem Land ist das nicht so. Und wenn Ihr Titel tatsächlich echt ist, wissen Sie das auch.“ Ocak veröffentlichte den Brief auf Twitter, der Harley-Händler drohte daraufhin, dass Ocak seine Anwaltszulassung verlieren könnte. Ocak kam 1981 nach Deutschland, ist deutscher Staatsbürger, hat an der Uni Bielefeld Rechtswissenschaften studiert und in dem Fach promoviert. Harley Davidson Deutschland hat sich inzwischen gegenüber Spiegel Online von dem Vorfall distanziert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar