Harms-Markt kommt später

Bielefeld

Voraussichtlich erst im Februar wird an der Ecke Gold-/Ritterstraße in der früheren Klosterpassage der Harms-Markt seine Türen öffnen. Engpässe in den Terminplänen der Handwerker und Lieferschwierigkeiten bei Bauteilen sind die Gründe, warum die neue Markthalle nicht wie geplant im November an den Start geht.

Von Peter Bollig