Harms-Markt in Bielefeld öffnet später

Verzögerung beim Markthallen-Projekt in der Altstadt

Im Gebäude an der Ecke Goldstraße/Ritterstraße eröffnet in Kürze der Harms-Markt.

"Mit dem Anspruch, ein neues Highlight für Gaumenfreude, Frische und unbeschwerte Geselligkeit in Bielefeld zu werden, öffnet der Harms-Markt in Kürze seine Pforten", kündigt Annabell Geisler vom Projekt-Betreiber, der Pioneers Space GmbH an. Gleichzeitig teilt sie mit: "Ein wenig Geduld für die ersten Kostproben müssen die Gäste dennoch aufbringen - die ursprünglich für den 30. März geplante Eröffnung wird sich noch wenige Tage verzögern."