Hat Bielefelder Polizeikommissar seine Kollegen belogen?

Der offenbar mit einer Vollbremsung eines Streifenwagens absichtlich provozierte Auffahrunfall des Kommissars mit einem flüchtigen Rollerfahrer (20) auf der Apfelstraße in Bielefeld ist binnen fünf Wochen zum zweiten Mal Thema in der Landespolitik. Nach der Sitzung des Innenausschusses am 22. September zum Geschehen geht es an diesem Donnerstag um den Bericht der Bielefelder Staatsanwaltschaft zum Stand der Ermittlungen gegen den Fahrer des Polizei-Streifenwagens.

