„Hauptbahnhof“ am Hassebrock

„Wir sind bereit, den Frühzug Nr. 52 von Heepen nach Bielefeld vom 26. des Monats an an der Karolinenquelle für die Arbeiter zum Einsteigen halten zu lassen, sofern deren Zahl mindestens 25 beträgt. Unser Personal ist entsprechend angewiesen.“

Das schrieb die Direktion der Bielefelder Kreisbahnen am 23. Februar 1919 an den Amtmann in Heepen. Und auf dem mit der Schreibmaschine getippten Brief gab es dann doch den handschriftlichen Zusatz: „Herr Lehrer Huchzermeier ist durch den Fernsprecher zu ersuchen, Vorstehendes auf der Kammerratsheide bekannt zu geben.“