Haus Sarepta wird zum Uni-Standort

Im historischen Gebäude in Bielefeld-Bethel lernen bald Medizin-Studenten und Gesundheits-Auszubildende gemeinsam

Bielefeld

Das Gebäude ist eines der markantesten in Bielefeld – das Lernkonzept, das dort einziehen wird, ist bundesweit Vorreiter. Das Mutterhaus der Schwesternschaft Sarepta in Bethel wird umgebaut, so dass dort künftig Auszubildende der fünf Gesundheitsschulen der von Bodelschwingschen Stiftungen und Studenten der neuen Medizinfakultät OWL der Uni Bielefeld gemeinsam lernen können.

Von Hendrik Uffmann