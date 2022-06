Hebamme widerspricht Gynäkologen

Bielefeld

Dass Gerichte sich mit Geburtsschäden von Kindern befassen müssen, kommt immer wieder vor. Seltener sind Fälle, in denen eine Mutter Klage einreicht, weil sie annimmt, selbst bei der Geburt einen vermeidbaren Dauerschaden erlitten zu haben. Einen solchen Fall verhandelt das Landgericht Bielefeld seit geraumer Zeit, zuletzt in dieser Woche. Nun will die Kammer unter Vorsitz von Dr. Matthias Windmann am 5. Juli ihr Urteil sprechen.

Von Christian Althoff