Heckenbrand: Dichter Rauch im Bielefelder Westen

Feuerwehreinsatz an der Schüco-Arena

Bielefeld

Eine brennende Zypressenhecke hat am Samstag in Bielefeld für eine dichte Rauchwolke gesorgt, die im Stadtgebiet weithin sichtbar war. Das Feuer war an der Schüco-Arena ausgebrochen, wo tags zuvor der DSC Arminia Eintracht Braunschweig mit 4:1 geschlagen hatte.

Von Christian Müller