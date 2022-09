Heeper Ting ist Besuchermagnet

Bielefeld-Heepen

Alles hat gepasst beim 42. Heeper Ting: Bei schönstem Wetter tummelten sich die Menschen im Herzen des Bezirks, genossen die Vorführungen auf der Bühne, stöberten an den vielen Flohmarktständen und stärkten sich mit Bratwurst, Kartoffelpuffer – und natürlich Eiscreme. Ein sichtlich erleichterter Holm Sternbacher steht mitten in der Menge und freut sich über das große Interesse am Traditionsfest in Heepen, das diesmal in verkürzter Zeit auf die Beine gestellt werden musste.

Kerstin Sewöster