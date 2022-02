„Wir sind über die Zuspitzung sehr besorgt und haben die Lageentwicklung auf beiden Seiten ständig im Blick“, sagte der Sprecher des Landmaschinenherstellers Claas (Harsewinkel), Wolfram Eberhardt, am Dienstag dieser Zeitung. Claas unterhält in Russland neben einer Fabrik in Krasnodar noch einen Vertriebsstandort in Moskau. Insgesamt beschäftigt Claas in Russland mehr als 800 Mitarbeiter. In der Ukraine ist das für seine Mähdrescher bekannte Familienunternehmen lediglich mit einem Vertrieb vertreten (40 Mitarbeiter). „Aktuell gibt es keine Beeinträchtigungen – weder in Russland, noch in der Ukraine“, sagte Eberhardt. Angaben zu den Umsätzen in Russland oder in der Ukraine macht Claas nicht. Sie bewegten sich „jedoch in beiden Ländern im einstelligen Bereich“.

