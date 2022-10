„Hello Again“: Benefiz-Party von „OWL zeigt Herz“ mit Stargast Howard Carpendale

Erster Gala-Abend nach dreijähriger Pause in Bielefeld

Das Prozedere der Veranstaltung ist seit vielen Jahren bekannt. Der sozial engagierte Verein „OWL zeigt Herz“ hatte 350 Gäste zu einer Mischung aus Show, Musik und Entertainment in den Lokschuppen eingeladen, so dass in ungezwungener Atmosphäre Spendengelder gesammelt werden konnten. Gleichzeitig wurde sich bei den langjährigen Mitgliedern bedankt und sie erfuhren, welche Projekte unterstützt worden sind.