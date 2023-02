Helmholtz-Gymnasium holt gleich drei Titel

Die Gewinner der Fußball-Stadtmeisterschaften der Schulen stehen fest. Die Teams des Helmholtz-Gymnasiums räumen gleich in drei der fünf Altersklassen die Pokale ab. Die anderen beiden Erstplatzierungen gehen an das Hans-Ehrenberg-Gymnasium und das Max-Planck-Gymnasium.

Die Schulmannschaft des Helmholtz-Gymnasiums der Jahrgänge 2008 bis 2010 sicherte sich in der Sporthalle Sennestadt-Süd im 9-Meter-Schießen den Pokal.

Nach coronabedingter zweijähriger Pause wurden die Fußball-Stadtmeister der Schulen in Sennestadt ausgespielt. Gastgeber war abermals die Theodor-Heuss-Realschule (THS) unter Mithilfe des Hans-Ehrenberg-Gymnasiums (HES). Zuerst kämpften die Mädchen in zwei Altersklassen in der Sporthalle Sennestadt-Süd um die vom Autohaus Schröder-Teams gesponsorten Pokale.

Bei den jüngeren Jahrgängen (2009 bis 2012) setzten sich dabei die Mädchen des Hans-Ehrenberg-Gymnasiums durch und verwiesen die Theodor-Heuss-Schule auf den zweiten Platz. Die Plätze drei und vier belegten die beiden Teams der Sekundarschule Königsbrügge. Da sich in dieser Altersklasse nur wenige Schulmannschaften zur Teilnahme anmeldeten, wurde hier der Sieger im Spielmodus „Jeder gegen jeden“ ermittelt.

„Wir hoffen bei den Mädchen im nächsten Jahr wieder auf mehr teilnehmende Schulen. Nach der Corona-Pause muss sich die ganze Veranstaltung wieder ein bisschen einspielen“, erklärt Organisator Ulrich Mößinger die geringe Teilnahme in dieser Altersklasse.

Besonderen Grund zur Freude hatte Celine Rowley von der Sekundarschule Königsbrügge, die mit ihren elf Treffern zur Torschützenkönigin des Turniers gekürt wurde. Zur besten Torhüterin wurde Amra Xhemajli (THS) und zur besten Spielerin Marit Rodenbaum (HES) ausgezeichnet. Somit durften sich auch die beiden gastgebenden Schulen über besondere Auszeichnungen freuen.

Die erfolgreiche Mädchenmannschaft des Helmholtz-Gymnasiums, bestehend aus den Jahrgängen 2006 bis 2009. Foto: privat

Bei den älteren Mädchen der Jahrgänge 2006 bis 2009 bezwangen die Mädels des Helmholtz-Gymnasiums das Max-Planck-Gymnasium im Finale knapp mit 4:3. Beide Finalisten stellten mit Inci Fenu (Helmholtz) und Nele Pieper (Max-Planck) mit jeweils elf Treffern die besten Torschützinnen. Als beste Feldspielerin wurde Mariem Mohand Arifi (Sekundarschule Königsbrügge) gekürt. Den Pokal für die beste Torhüterin sicherte sich Sara Düning von der Realschule Heepen.

Anschließend spielten die Jungen, aufgeteilt in drei Altersklassen, um die Stadtmeisterschaft. Der Hallenfußball zog einige Mitschüler auf die Tribünen der Sporthalle. Die Sieger wurden dabei jeweils in Vor- und Finalrunden vor großer Kulisse ausgespielt.

Den Anfang machten die ältesten Jungen (Jahrgänge 2006 bis 2008). Mit einem eindeutigen 4:0-Sieg gegen die Brackweder Realschule stand am Ende des Turniertages das Max-Planck- Gymnasium auf dem ersten Platz. Im Spiel um Platz drei siegte die Theodor-Heuss-Realschule gegen die Gertrud-Bäumer-Realschule und sicherte sich damit die Bronze-Medaille. Die THS konnte sich über weitere Auszeichnungen freuen: Der beste Feldspieler Caner Yildiz, wie auch Torschützenkönig Cihan Agirayak (neun Treffer) spielten für die Gastgeber. Zum besten Torwart wurde Illia Vykhryshchuk von der viertplatzierten Gertrud-Bäumer-Realschule gewählt.

Sieg im 9-Meter-Schießen

Bei den Jahrgängen 2008 bis 2010 triumphierte das Helmholtz-Gymnasium im 9-Meter-Schießen gegen die Bodelschwingh-Schulen. Beide Teams stellten mit dem Torschützenkönig Fadil Zamari (sieben Treffer), dem besten Torhüter Konstatin Sommer (beide Helmholtz-Gymnasium) und Feldspieler Damiano Schiano (Bodelschwingh-Schulen) die Spieler des Tages. Auch beim Spiel um den dritten Platz stand nach Ablauf der regulären Spielzeit kein Sieger fest. Das anschließende 9-Meter-Schießen konnte das Hans-Ehrenberg-Gymnasium für sich entscheiden.

Der diesjährige Schul-Stadtmeister der Jahrgänge 2010 bis 2012: Das Team des Helmholtz-Gymnasiums. Foto: Luisa Wentrup

Den Abschluss der Turnierreihe bildeten die Jüngsten (Jahrgänge 2010 bis 2012). In einem spannenden Finale setzte sich die Schulmannschaft des Helmholtz-Gymnasiums mit 1:0 gegen das gut mithaltende Team der Luisenschule durch. Somit ging der Titel wie erwartet an die Fußball-Elite-Schule, die sich auf das Können von einigen Talenten des DSC Arminia Bielefeld und des VfL Theesen verlassen konnte. Bei der anschließenden Siegerehrung wurde die Auszeichnung für den besten Torschützen mit zehn Treffern an David Schander (Theodor-Heuss-Realschule) übergeben. Zum Feldspieler des Turniers wurde Denzel Eyengué vom Helmholtz-Gymnasium gekürt. Henry Kriete (Bodelschwingh-Schulen) wurde bester Torwart.

Sportlehrer Ulrich Mößinger von der THS, der das inzwischen etablierte Hallenturnier vor zehn Jahren zum ersten Mal ins Leben rief, war mit den beiden Turnierwochen nach der Pandemie-Pause sehr zufrieden und freut sich über das gelungene Comeback.