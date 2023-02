Heraus aus der „Starre“

Modedesignerin Julia Schürmann eröffnet das neue Format „Artists in Residence“ in der Direktorenvilla des Museum Huelsmann. Dessen Leiterin Dr. Elisabeth Schwarm „besucht“ die Gastkünstlerin im Wintergarten, in dem sie mit Stoffresten, Webstuhl, Nähmaschine, Bügeleisen arbeitet.

Foto: Bernhard Pierel