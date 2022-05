Hertha-Schals gestohlen: Strafverfahren gegen DSC-Fans

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Verdächtigen ein.



Unter Androhung von Schlägen hatten am Samstagabend drei Fans des DSC Arminia Bielefeld zwei Hertha-Fans die Fanschals weggenommen. Nach der Bundesligabegegnung zwischen Hertha BSC Berlin und DSC Arminia Bielefeld beobachteten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Szene auf dem Bahnsteig des Bielefelder Hauptbahnhofs.

Sie griffen ein und konnten einen Schal an den bislang unbekannten Besitzer zurückgeben. Die alarmierte Bundespolizei nahm vor Ort einen 25-jährigen Tatverdächtigen aus Löhne fest. Videoaufzeichnungen vom Bahnsteig zeigten, wie er einen Schal an sich nahm und an einen Mittäter weitergab, der ihn wiederum an einen Dritten weiterreichte.

Beide entkamen zunächst unerkannt, wurden aber später durch die Bundespolizei festgenommen. Sie bestritten zwar die Tat, bei einem 27-jährigen wurde jedoch der Schal eines 19-jährigen Berliners sichergestellt. Die Tatbeteiligung der beiden 27-Jährigen aus Hiddenhausen und Vlotho ist ebenfalls aufgezeichnet worden.

Auch wenn manch einer das als szenetypische Verhalten bagatellisiert, ist aus polizeilicher Sicht eine ganz andere Bewertung richtig: Für Raub oder Räuberische Erpressung droht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr an. Gegen die drei ermittelten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Räuberischer Erpressung eingeleitet.