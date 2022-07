Kultur für alle Schichten der Gesellschaft

Bielefeld

Der Zweite Weltkrieg war gerade mal zwei Jahre vorbei und Bielefeld lag noch in Trümmern, als am 14. Juli genau vor 75 Jahren die Besucherorganisation Volksbühne in Bielefeld wiedergegründet wurde. Ursprünglich bereits 1905 auf Initiative des Sozialdemokraten Carl Severing ins Leben gerufen und 1933 von den Nazis verboten, gehört die Bielefelder Volksbühne zu den ältesten überhaupt. Sie ist heute mit 750 Mitgliedern zugleich eine der mitgliederstärksten Besucherorganisationen in Deutschland.

Von Uta Jostwerner