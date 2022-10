Hier haben Radler künftig Vorfahrt

An diesem Mittwoch startet die Testphase für den Radverkehrsweg vom Bielefelder Osten in die Innenstadt, Bielefelds erster durchgehender Fahrradstraße. Das teilt die Stadt mit.

Die Rohrteichstraße und der Ehlentruper Weg sind von Mittwoch an Fahrradstraßen.

Es ist das erste Konzept, das nach dem neuen Radverkehrskonzept umgesetzt wird. Dazu werden die komplette Rohrteichstraße und der Ehlentruper Weg zwischen Teutoburger Straße und Otto-Brenner-Straße zur Fahrradstraße. Die Verkehrsführung im Bielefelder Osten ändert sich.

Die Verkehrsführung für Kraftfahrzeuge verläuft künftig per Einbahnstraßenregelungen. Während der ersten Testphase ist die Einfahrt in die Rohrteichstraße und in den Ehlentruper Weg von der August-Bebel-Straße, der Teutoburger Straße und der Prießallee für Kraftfahrzeuge nicht möglich. Nicht nur mit dem Fahrrad, auch zu Fuß können weiterhin beide Richtungen genutzt werden.

Auf der Fahrradstraße werden die Vorfahrtsregeln dahingehend angepasst, dass diese Vorrang erhält. Hiervon ausgenommen sind die querenden Hauptverkehrsstraßen Prießallee, Teutoburger Straße und August-Bebel-Straße.

Die Verbindung Ehlentruper Weg und Rohrteichstraße ist eine Hauptroute für den Radverkehr, die aus den östlichen Stadtbezirken direkt in die Altstadt führt. Nachdem die politischen Gremien – die Bezirksvertretung Mitte und der Stadtentwicklungsausschuss – die Einrichtung und Gestaltung einer Fahrradstraße dort beschlossen haben, geht es nun in die konkrete Umsetzung. Zunächst ist eine Testphase bis März kommenden Jahres geplant.

Ziel es aber, diesen Verkehrsversuch in eine Dauerlösung münden zu lassen, sagt die Stadt. Auf der kompletten Strecke von 2,2 Kilometern haben künftig Radfahrer Vorfahrt, sie dürfen auch nebeneinander fahren. Autos sind nur geduldet und müssen sich dem Tempo der Fahrradfahrer anpassen. Rechts vor links wird durch eine entsprechende Beschilderung aufgehoben.

Ausnahmen gibt es an den großen Knotenpunkten wie der Prießallee. Der Verkehr dort soll weiter Vorrang haben.

Beim weiteren Vorgehen zur Umsetzung der Fahrradstraße wird auf eine Bürgerbeteiligung gesetzt. Die Bielefelderinnen und Bielefelder haben die Möglichkeit, auf einer interaktiven Karte mitzuteilen, wo es auf der Fahrradstraße Ehlentruper Weg – Rohrteichstraße gut läuft oder wo es vielleicht noch hakt. Somit kann gegebenenfalls bereits in der Testphase nachgebessert werden.

Anmerkungen und Ideen können zusätzlich per E-Mail an [email protected] oder auf dem Postweg an das Amt für Verkehr (August-Bebel-Straße 92, 33602 Bielefeld) gerichtet werden. Alle weiteren Informationen zu der Fahrradstraße gibt es im Internet unter: https://fahrradstrasse-bi.de.