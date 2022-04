Hier können Sie sich über Ostern testen lassen

Corona ist noch nicht vorbei. An den Osterfeiertagen sollten sich die Menschen besonders gründlich testen lassen, bevor die Liebsten oder auch das Osterfeuer besucht werden.

Alle Orte, alle Öffnungszeiten in Bielefeld auf einen Blick

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.

Das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld empfiehlt Bielefelderinnen und Bielefeldern sich über die Feiertage regelmäßig zu testen, insbesondere wenn Familienzusammenkünfte anstehen oder Osterfeuer besucht werden. So kann jeder Einzelne dazu beitragen, sich selbst und die Menschen im eignen Umfeld zu schützen. Die Öffnungszeiten der Teststellen über die Osterfeiertage gibt es unter https://www.bielefeld.de/teststellen. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Wo Öffnungszeiten an den Feiertagen bekannt sind, wurden diese in der Liste vermerkt.

Das städtische Impfzentrum in der Schillerstraße 44 impft auch an den Feiertagen, Karfreitag, 15. April, und Ostermontag, 18. April, wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr. Ein Termin ist nicht erforderlich. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, kann hier einen Termin buchen: https://www.asb-owl.de/impfzentrum

An jedem Freitag steht zusätzlich von 10 bis 18 Uhr ein ukrainischer Übersetzer zur Verfügung.

Hier alle Öffnungszeiten der Biekra-Testzentren:

Ishara, am Boulevard, Europaplatz 1: Mo bis Sa 12 bis 19 Uhr, So geschlossen.

Siegfriedplatz (vor der Bahnstation): Mo, Mi, Fr 7 bis 19 Uhr, Di u. Do. 12 bis 19 Uhr, Sa u. So. 11 bis 21 Uhr.

Brake (Kerksiek 18, Fahrschule Hofmann): Di, Do, Sa 12 bis 19 Uhr, Mo, Mi, Fr, So geschlossen.

Weitere Informationen: www.biekra.de sowie unter Telefon 0521/55760825 und testzentrum@biekra.de