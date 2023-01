Hier wird ab Montag geblitzt

Bielefeld

In unserer Stadt wird ab heute wieder die Geschwindigkeit kontrolliert. In der Woche von Montag bis Samstag, 16. bis 21. Januar, müssen Autofahrer besonders aufmerksam sein, wenn sie nicht in eine Radarfalle tappen wollen. Geblitzt soll in Bielefeld nach aktuellen Informationen an 45 Standorten.