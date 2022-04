In dieser Woche plant das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld erneut zahlreiche mobile Geschwindigkeitsmessungen in mehreren Straßen im Stadtgebiet.

Geschwindigkeitsmessungen in Bielefeld

In dieser Woche wird im Bielefelder Stadtgebiet erneut in vielen Straßen geblitzt.

In folgenden Straßen wird in dieser Woche bis zum 22. April geblitzt:

Dornberger Straße, Johannistal, Kammerratsheide, Heeper Straße, Am Venn, Eckendorfer Straße, Carl-Severing-Straße, Umlostraße, Babenhauser Straße, Hainteichstraße, Schillerstraße, Am Pfarracker, Hillegosser Straße, Heeperholz, Düsseldorfer Straße, Kölner Straße, Feldstraße, Am Brodhagen, Drögestraße.

Änderungen und spontane Anpassungen seien möglich. Darüber hinaus sei grundsätzlich auch mit weiteren Messungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen.