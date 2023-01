Hilfestellung für Alleinerziehende

Den Alltag zu meistern, das ist für Familien mit nur einem Elternteil eine besondere Herausforderung. Und das betrifft viele: Jede fünfte in Bielefeld ist eine Alleinerziehenden-Familie. Sie sollen jetzt stärker gefördert werden.

Eine Internetseite gibt Tipps, wie sie den Alltag besser bewältigen können - 6000 Betroffene in Bielefeld

Sie machen sich als Kooperationspartner gemeinsam stark für Alleinerziehende in Bielefeld (von links): Monika Kruse (Gleichstellungsstelle der Stadt), Lara Sommer (AWO), Sozialdezernent Ingo Nürnberger, Petra Uhlmann (AWO), Kathrin Stühmeyer-Halfar und Sabine Dehnerdt von der Bielefelder Bürgerstiftung sowie Marion Arens und Erik Zurdel von der Diakonie.

In rund 6000 Haushalten in dieser Stadt leben minderjährige Kinder mit nur einem Elternteil zusammen, in 90 Prozent der Fälle mit der Mutter. „Dieses Thema beschäftigt uns schon lange“, sagt Sozialdezernent Ingo Nürnberger, denn Alleinerziehende und ihre Kinder leben unter hohem Druck.

So sei einerseits zwar die Erwerbstätigenquote unter diesen Eltern hoch, gleichzeitig seien viele von Armut bedroht. Etwa die Hälfte beziehe Hartz-IV-Leistungen, das sei im Vergleich zu anderen Familien überdurchschnittlich viel. Eine Befragung habe ergeben: Die Betroffenen wünschen sich zum einen eine Lotsenstelle, die ihnen Unterstützungsangebote aufzeigt, zum anderen Informationen, die leicht zugänglich sind, auch weil im Alltag die Zeit fehlt, sich selbst diese Informationen mühsam zu beschaffen.

Marion Arens von der Diakonie weiß, was Alleinerziehende vor allem bewegt: Es sind finanzielle Themen, weil das Leistungsangebot unübersichtlich ist. Und es ist die Frage nach einer möglichst flexiblen Kinderbetreuung. Denn 70 Prozent der Alleinerziehenden hätten einen Job, oft aber in Berufen, die zeitlich nicht mit der üblichen Kita- oder Grundschul-Betreuung übereinstimmen, etwa in Einzelhandel und Pflege, wie Monika Kruse von der städtischen Gleichstellungsstelle sagt.

Die Lotsenstelle gibt es bei der Diakonie seit zwei Jahren, auch die AWO hat Unterstützungsangebote eingerichtet. Jetzt aber geht eine Internetseite an den Start, die alle wesentlichen Informationen für Alleinerziehende bündelt und an der auch Betroffene mitgearbeitet haben, berichtet Marion Arens. Sie sagt auch: „Die Gruppe der Alleinerziehenden ist sehr vielfältig.“ Und entsprechend ihren jeweiligen Bedürfnissen würden sie durch das Internetangebot geführt.

Unter www.alleinerziehend-bielefeld.de findet sich unter anderem ein Wegweiser zu Beratungsstellen, finanzielle Hilfen, Betreuungs- und Freizeitangeboten. Es werden Ansprechpartner genannt, ebenso Treffpunkte und Begegnungsräume für den Austausch auch in den Stadtteilen. Zudem können Besucher der Seite Infomaterial einsehen und Veranstaltungstermine finden.

Über die Homepage gelangen Interessierte auch zu den Treffen, die einen persönlichen Austausch mit anderen Betroffenen bieten. „Der Zulauf dort ist groß“, sagt Marion Arens. 650 Besuche in eineinhalb Jahren zählten die Organisatoren, fast 50 Teilnehmer bei einzelnen Treffen, die sowohl werktags als auch an Wochenenden stattfinden.

Für die Erarbeitung der Homepage und den Aufbau eines Unterstützungssystems haben sich mehrere Akteure als Kooperationspartner zusammengefunden. Dazu gehören die Diakonie und die AWO mit ihren Angeboten ebenso wie die Gleichstellungsstelle und das Sozialdezernat der Stadt, die Regionale Personalentwicklungsgesellschaft (Rege) und die Bielefelder Bürgerstiftung.